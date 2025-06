Napoli, altro tentativo per Juanlu: proposta al Siviglia una contropartita tecnica

Il Napoli, dopo aver definito l'arrivo di Kevin De Bruyne, continua a lavorare senza sosta al proprio mercato con l'idea di consegnare ad Antonio Conte una rosa quanto più vicino possibile a quella definitiva già per l'inizio del ritiro estivo.

In questo senso, con l'operazione Ndoye che va avanti a ritmo spedito, è da segnalare il nuovo tentativo col Siviglia per Juanlu Sanchez, esterno destro classe 2003 individuato come primo obiettivo per la fascia del prossimo anno. Il ds Manna da tempo è in contatto col Siviglia per trovare la quadra, con gli andalusi che non si scostano dalla richiesta di 20 milioni di euro, cifra considerata eccessiva dagli azzurri. Per questo, l'uomo mercato di De Laurentiis secondo SportMediaset avrebbe provato ad abbassare le pretese inserendo nell'operazione il cartellino di Giovanni Simeone, trovando però la risposta fredda da parte degli spagnoli.

A proposito del suo futuro, il giocatore stesso ha parlato dal ritiro della Spagna Under 21: "Al futuro non penso. Il mio futuro immediato è difendere la Spagna, ed è quello su cui mi concentro. Ho sempre detto di essere molto felice al Siviglia. Ho rinnovato e ho altri tre anni di contratto con il Siviglia. Vediamo. Napoli? Lascio questi argomenti ai miei agenti. E ancora di più ora, che sono concentrato al 100% sulla nazionale e penso solo a fare un buon europeo, questo è il mio unico obiettivo in questo momento"