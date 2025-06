Ore indicative (e forse decisive) per Xhaka al Milan. Tare ha una chiave e una carta

Come convincere il Bayer Leverkusen a cedere Granit Xhaka? I tedeschi nel corso degli ultimi giorni hanno perso tante pedine fondamentali della rosa, sia come tasso tecnico che come leadership: da Tah a Frimpong, passando per il talento Wirtz e senza dimenticare l'allenatore Xabi Alonso. Perdere anche un calciatore del carisma di Xhaka, con una grande centralità tattica, sarebbe troppo.

Volontà

Però una chiave c'è: il Milan ha incassato il gradimento del calciatore e questa settimana si farà avanti con una prima proposta: circa 10 milioni più bonus. I tedeschi chiederanno di più, perché è vero che lo svizzero farà 33 anni a settembre ma ha un contratto ancora di tre anni. Lato rossonero, il giocatore ha uno stipendio abbordabile di 2,2 mlioni e secondo le stime del club può coesistere con Modric, Fofana e un altro nome che arriverà dal mercato.

Carta

E c'è anche un'altra ipotesi. Si tratta del centrale tedesco Malick Thiaw che le Aspirine hanno messo in lista per rimpiazzare Tah e anche per una questione di liste Champions, alla ricerca di giocatori cresciuti nei vivai tedeschi. Difficile pensare che Thiaw possa diventare un'effettiva pedina di scambio per arrivare a Xhaka: più credibile ritenere che le due trattative siano influenzate l'una dall'altra e possano facilitare le cose. Il Leverkusen valuta il difensore 20 milioni mentre il Milan l'anno scorso ne chiedeva 35.