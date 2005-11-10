Napoli, c'è anche una bella notizia da Castel Volturno: Anguissa finalmente in gruppo

Il centrocampista camerunese ha saltato la gara contro l’Arsenal in Champions League e nei giorni precedenti non si era allenato con i compagni.

Non arrivano soltanto aggiornamenti sugli infortuni muscolari di Meret e Alisson, che dovrebbero rivedersi soltanto dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali. Da Castel Volturno - riporta TuttoNapoli - questo giovedì è filtrata infatti anche una buona notizia per il Napoli in vista della sfida contro il Bologna di domenica. André-Frank Zambo Anguissa ha svolto l’intera seduta di allenamento con il resto della squadra, tornando così a lavorare pienamente in gruppo. Il centrocampista camerunese ha saltato la gara contro l’Arsenal in Champions League e nei giorni precedenti non si era allenato con i compagni per un problema al flessore.

Una nuova soluzione per Allegri

La disponibilità di Anguissa offre a mister Allegri una soluzione in più per il centrocampo, reparto che deve già fare i conti con l’assenza di McTominay dopo il tanto chiacchierato intervento al cuore. A questo si aggiunge il grande dispendio di energie sostenuto da De Bruyne e Gilmour proprio nella contesa con i Gunners.

Resta da valutare per il Bologna

Resta ora da capire quale sarà la decisione di Allegri in vista del Bologna: Anguissa oggi ha completato l’allenamento con i compagni, ma le prossime sedute saranno utili per valutare definitivamente la sua condizione e stabilire se potrà partire dal primo minuto oppure essere utilizzato a gara in corso.