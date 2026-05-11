Napoli-Bologna, le formazioni ufficiali: out De Bruyne, torna Di Lorenzo. Panchina per Rowe

Il Napoli al posticipo contro il Bologna con la possibilità concreta di chiudere definitivamente il discorso qualificazione Champions. La squadra di Antonio Conte ospiterà i rossoblù al Maradona nella trentaseiesima giornata di Serie A. Dopo il pareggio senza reti contro il Como, arrivato insieme alla certezza matematica dello scudetto conquistato dall’Inter, gli azzurri cercano una reazione davanti al proprio pubblico. Situazione diversa invece per il Bologna, reduce da tre partite consecutive senza segnare e con appena un punto raccolto. La squadra di Vincenzo Italiano non ha più particolari obiettivi di classifica.

Sono note le formazioni ufficiali. In casa Napoli la grande sorpresa è l'indisponibilità di Kevin De Bruyne, che non va neanche in panchina: al suo posto nel tridente con Alisson Santos e Hojlund gioca Giovane. In difesa rientra Di Lorenzo dal 1'. Per il resto tutti confermati. Nel Bologna spazio sia ad Orsolini che a Bernardeschi: è Rowe a finire in panchina. Davanti c'è Castro. Ecco i due schieramenti.

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Gutierrez; Giovane, Alisson Santos; Hojlund

Allenatore: Antonio Conte.

BOLOGNA (4-2-3-1): Pessina; Joao Mario, Helland, Lucumì, Miranda; Ferguson, Freuler; Orsolini, Pobega, Bernardeschi; Castro

Allenatore: Vincenzo Italiano.