Napoli, Conte: "Scudetto? L'Inter ha meritato, ma non significa che noi abbiamo perso"

Il tecnico del Napoli Antonio Conte ha parlato ai microfoni di DAZN, in vista del match casalingo contro il Bologna valido per la 36^ giornata di Serie A.

Come mai non c'è De Bruyne?

"In allenamento ha avuto una collisione testa contro testa e si è aperto allo zigomo. Gli hanno messo 4 punti, ha fatto degli esami. Non c'è trauma cranico, ma non gioca".

Quanto conta il ritorno di Di Lorenzo?

"Giovanni rappresenta un po' il Napoli dell'ultimo ciclo che è iniziato da tantissimo tempo. E' l'unico ad aver vinto tutto quello che si è vinto nell'ultimo periodo. Giocatore carismatico e, dopo 15 giorni che è tornato ad allenarsi con noi, era giusto che tornasse titolare".

Il secondo posto avrebbe un valore importante?

"Cerchiamo di fare del nostro meglio. Quest'anno è stata un'annata molto difficile, con situazioni che ci potevano far naufragare. Bravi i ragazzi rimasti a sopperire alle assenze e a tenerci lì. L'Inter ha meritato, la mentalità vincente si dimostra dando anche meriti. Non significa che noi abbiamo perso".