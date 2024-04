Napoli, De Laurentiis pronto a inserire un ds per il settore giovanile: obiettivo Saby Mainolfi

Oltre al nuovo direttore sportivo e al nuovo allenatore, il Napoli sta valutando di inserire nel suo quadro dirigenziale un nuovo direttore del settore giovanile. E, stando a quanto riferito da Radio Kiss Kiss Napoli, il club azzurro sta valutando un profilo che sta facendo benissimo alla Juve Stabia.

Si tratta di Saby Mainolfi, nativo di Telese Terme ed è attenzionato da tempo dalla società partenopea. Nell'ambiente di Mainolfi si parla molto bene, il Napoli lo vorrebbe ma Mainolfi ha tre anni di contratto con la Juve Stabia e sta facendo un lavoro davvero importante, molto apprezzato in particolare dal patron De Laurentiis. Tuttavia il suo apporto è stato fondamentale per le Vespe, quindi ci sono da capire gli eventuali margini per un addio.

Mainolfi può vantare una lunghissima attività del mondo del calcio essendosi formato come calciatore nelle giovanili del Milan, per poi giocare in tante squadre dei campionati professionistici. Oltre al ruolo di responsabile delle giovanili del club stabiese – ruolo che ricopre dal 2016 – Mainolfi guida anche la sua Scuola Calcio Valle Telesina. Nel corso degli anni sono emersi diversi talenti dalla scuola calcio di Mainolfi, con alcuni che hanno raggiunto campionati professionistici, mentre altri si sono contraddistinti tra i dilettanti.