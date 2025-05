Napoli, prossima settimana Conte incontra De Laurentiis: l'obiettivo è pianificare il futuro

Aurelio De Laurentiis tornerà lunedì in Italia dalle Maldive e in settimana incontrerà il sindaco di Napoli per discutere dello stadio e del nuovo centro sportivo per la squadra. Ma l’appuntamento cruciale, scrive il Corriere dello Sport-Stadio, sarà quello con Antonio Conte per iniziare a programmare il futuro, evitando gli errori della scorsa stagione.

Il Napoli è già qualificato alla prossima Champions League e dovrà affrontare tre, forse quattro competizioni nella stagione 2025-26. È quindi fondamentale pianificare con chiarezza e anticipo ed è per questo che è prevista una riunione tra De Laurentiis, Conte, l’amministratore delegato Chiavelli e il direttore sportivo Manna, probabilmente poco prima o subito dopo la partita contro il Genoa. Nessuno vuole perdere di vista il finale di campionato, in cui il Napoli è primo con tre punti di vantaggio sull’Inter, ma serve definire prospettive tecniche e strategie.

Conte chiede una rosa competitiva, e De Laurentiis è disposto a investire: 70 milioni dalla cessione di Kvaratskhelia al PSG, 75 milioni da quella prevista di Osimhen, oltre ad altri possibili introiti di mercato. Dopo un’estate da 150 milioni investiti e un gennaio critico, è chiaro che il progetto va rafforzato. Il tecnico salentino, legato fino al 2027, ama Napoli ma ha espresso esigenze chiare. Il ds Manna sta già pianificando gli acquisti, mentre Chiavelli lavora dietro le quinte. Ora si attende il ritorno del presidente per iniziare a costruire il futuro del Napoli.