Napoli, è il giorno di Mazzocchi ma si accelera anche per il difensore

Il Napoli prova ad accelerare sul mercato in questi primi giorni della sessione invernale. Aurelio De Laurentiis ha annunciato almeno tre arrivi, parlando di un "difensore centrale, un vice-Di Lorenzo, un centrocampista al posto di Elmas, anzi forse due" e si lavora su più tavoli per consegnare al più presto i giocatori a Walter Mazzarri. Nella giornata di ieri è stata definita la prima operazione e contestualmente s'è liberata anche la prima uscita per alleggerire il club degli scontenti - di cui ha parlato pubblicamente Mazzarri - da mandare a giocare con più continuità.

E' il giorno di Mazzocchi

Pasquale Mazzocchi quest'oggi svolgerà le visite mediche e coronerà il sogno di approdare ala squadra della sua città. Ieri il Napoli ha alzato l'offerta e trovato l'accordo con la Salernitana per circa 3mln. Da tempo invece il Napoli e l'entourage hanno definito i dettagli del nuovo contratto che prevede una durata di 3 anni e mezzo, quindi con scadenza nel giugno del 2027. Parallelamente è atteso l'ok per il prestito di Alessandro Zanoli al Genoa: il laterale, tagliato per il 3-5-2, potrà valorizzarsi - come accaduto nel precedente prestito alla Sampdoria - in vista probabilmente di una cessione a giugno. A meno che la formula non sia un'altra.

Tentativo per Dragusin

Nell'ambito dei discorsi col Genoa, il Napoli sta provando a capire se ci sono margini per anticipare la concorrenza del Tottenham ed arrivare al difensore classe 2002, sicuramente tra le rivelazioni del campionato. Il Napoli oltre alla disponibilità economica - il giocatore viene valutato circa 30mln di euro - può inserire come contropartite nel caso anche Leo Ostigard (in uscita) oltre allo stesso Alessandro Zanoli, ma la preferenza del giocatore è chiaramente la Premier. In alternativa, considerando le difficoltà per Kiwior, c'è il giovane 2003 dello Sparta Praga Martin Vitik, tra i preferiti del settore scouting.