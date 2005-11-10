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Napoli, l'entusiasmo è già calato: il big match con l'Arsenal non è ancora sold out

Napoli, l'entusiasmo è già calato: il big match con l'Arsenal non è ancora sold out TUTTOmercatoWEB
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Pierpaolo Matrone
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Pierpaolo Matrone
Oggi alle 11:57Serie A
Cresce l'attesa per Napoli-Arsenal, debutto degli azzurri nella fase campionato di Champions League. Sono 40mila i biglietti venduti.

Napoli si prepara a una delle prime grandi notti europee della stagione. Mercoledì alle 21 il Maradona ospiterà l'Arsenal di Mikel Arteta e la prevendita procede a buon ritmo: sono già 40mila i biglietti venduti, considerando anche gli abbonati che hanno sottoscritto la formula Full comprensiva delle quattro partite casalinghe di Champions. La vendita libera è cominciata soltanto venerdì e restano ancora due giorni per raggiungere il sold out. I prezzi vanno dai 45 euro delle Curve inferiori ai 200 della Tribuna Posillipo, passando per i 70 delle Curve superiori, i 90 e 135 dei Distinti e i 175 della Tribuna Nisida.

Napoli, il Maradona cerca il riscatto dopo Como e Inter

La sfida con l'Arsenal arriva in un momento delicato per la squadra di Massimiliano Allegri, reduce dalle sconfitte contro Como e Inter. Anche il pubblico attende l'occasione per cancellare l'amarezza dell'esordio casalingo perso contro la formazione di Fabregas. In Champions l'obiettivo minimo sarà conquistare almeno i playoff, riscattando il trentesimo posto e gli appena otto punti raccolti nella precedente edizione.

Arsenal primo appuntamento europeo: altre tre sfide di Champions al Maradona

Dopo i Gunners, il Napoli ospiterà al Maradona anche Bodø/Glimt, Club Brugge e Viking, con quest'ultima gara in programma il 27 gennaio. Proprio a Fuorigrotta si era conclusa l'ultima avventura europea, con la sconfitta contro il Chelsea nonostante il primo gol di Vergara. Mercoledì ripartirà da lì la spinta del pubblico azzurro, con il sold out ormai nel mirino. Da domani alle 15, intanto, scatterà anche la vendita libera per Napoli-Bologna di domenica.

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