Napoli, non c'è tempo per fermarsi: ripresa degli allenamenti immediata a Castel Volturno

Non c'è tempo per fermarsi in casa Napoli. Dopo il 3-0 conquistato ieri contro il Frosinone, la squadra di Massimiliano Allegri è tornata subito al lavoro questa mattina al Training Center. L'obiettivo è preparare la trasferta di Champions League contro il Villarreal, in programma martedì alle ore 21 all'Estadio de la Ceramica e valida per la seconda giornata della League Phase. Archiviato il ritorno alla vittoria in campionato, dunque, gli azzurri hanno immediatamente spostato l'attenzione sull'impegno europeo.

Napoli, attivazione e possesso nella seduta mattutina

Il gruppo ha iniziato l'allenamento con una fase di attivazione, per poi concentrarsi su un lavoro dedicato al possesso palla. La seduta si è conclusa con una serie di partitine a tema. Una ripresa immediata degli allenamenti per il Napoli, che entra così in modalità Champions e prepara la partenza per la Spagna. Martedì gli azzurri saranno di scena a La Cerámica contro il Villarreal per il secondo appuntamento del loro cammino europeo.