Napoli, Gilmour: "Conte capisce quando un giocatore ha bisogno di riposare"

"Voglio giocare il più possibile, ovviamente. Ma abbiamo una grande squadra, con giocatori davvero bravi". Parla così Billy Gilmour, centrocampista del Napoli, al New York Times della sua stagione in Italia: "Abbiamo un allenatore che capisce quando i giocatori sono infortunati o quando hanno bisogno di riposare. Ci alleniamo duramente e lavoriamo duramente. I giocatori senior, Di Lorenzo, Politano, Leonardo Spinazzola si assicurano che gli standard siano alti, sempre. Non ti lasciano calare. Questo è un bene per me".

Come si trova a Napoli?

"Puoi uscire in città. Ti fai notare, ma è una cosa carina. Le persone vogliono solo congratularsi con te, dirti di continuare a fare quello che stai facendo. Se esci con Scott McTominay, è una follia: lo riconoscono subito. La cultura, lo stile di vita, la città sono totalmente diversi. Sperimenti cose che non faresti nel Regno Unito. È un'esperienza che ti apre gli occhi".

Aveva parlato con Ferguson e McTominay quando l'ha chiamata il Napoli?

"Sono piuttosto intimo con Lewis. L'ho seguito quando era al Bologna e ogni volta che lo vedevo con la nazionale gli chiedevo dell'Italia. Volevo solo sentirlo da una seconda fonte, in realtà".

