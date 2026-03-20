Napoli, Gilmour: "Contento di giocare con Lobotka. De Bruyne? Ritorno che fa differenza"
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Il centrocampista del Napoli Billy Gilmour ha parlato ai microfoni di DAZN, prima della sfida esterna sul campo del Cagliari valevole per la 30^ giornata.
Giochi in mezzo con Lobotka.
"Contento di giocare con lui, che sicuramente è mancato al Napoli".
Il ritorno di De Bruyne?
"E' entrato benissimo col Lecce. Avere a disposizione lui e McTominay farà la differenza".
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