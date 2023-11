Napoli, il 4-2-3-1 ha fatto saltare i nervi a De Laurentiis. Garcia però non si dimetterà

Rudi Garcia non si dimetterà: non rinuncerà al biennale da 6 milioni di euro che ha firmato a giugno. Dunque, dovrà essere licenziato. L’uomo, prima ancora dell’allenatore, è allo stremo e intorno non vede più nessuno, se non i suoi collaboratori Stephane Jobard e Claude Fichaux, rivela oggi Il Mattino. La decisione era stata presa già 20 giorni, ma il no di Conte aveva concesso al francese una seconda chance: De Laurentiis dovrebbe attuare oggi la rivoluzione che tutta la piazza attende e auspica.

De Laurentiis e Garcia sabato sera hanno anche cenato assieme, ovvero nella stessa tavolata. Non c’erano segnali di ostilità immediata. Anzi, battere l’Empoli avrebbe regalato una sosta serena. Il gesto del 4-2-3-1 è visto da De Laurentiis come un affronto ma a far saltare i nervi è il rendimento del primo tempo della squadra.