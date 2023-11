Napoli, il 4-3-3 di Mazzarri ed il primo contatto con Osimhen

vedi letture

Prosegue il lavoro di Walter Mazzarri a Castel Volturno. Nonostante i pochissimi titolarissimi presenti in questi giorni, in attesa del rientro dei nazionali la prossima settimana, il neo-tecnico del Napoli sfrutta ogni possibilità ed secondo delle sue giornate al centro sportivo per portarsi avanti col lavoro. Come ieri: test contro la Juve Stabia per alzare il ritmo e conoscere nel dettaglio anche gli elementi di secondo piano dell'organico.

Il 4-3-3

Aurelio De Laurentiis ha scelto un tecnico per proseguire sulla scia del lavoro dello scorso anno e Mazzarri, proponendosi in un'intervista nella scorsa sosta, ha parlato proprio della volontà di cimentarsi col 4-3-3 e del suo calcio ideale rappresentato dal Napoli di Spalletti dello scorso anno. Ieri subito prove di 4-3-3 seppur con pochi elementi titolari: al momento sono presenti Rrahmani, Natan, Juan Jesus, in attacco Simeone e in porta Gollini che alla ripresa dovrebbe sostituire Meret.

Primo contatto con Osimhen

Ha fatto rapidamente il giro del web lo scatto che ritrae Walter Mazzarri in panchina mentre dialoga con Victor Osimhen. Il nigeriano ieri ha conosciuto il neo-tecnico azzurro, dopo aver saltato la giornata di mercoledì a Castel Volturno per una sindrome influenzale, seguendo poi il test amichevole con la Juve Stabia una volta terminate le terapie ed il lavoro personalizzato. L'obiettivo è rientrare subito dopo la sosta per il match di Bergamo