TMW Napoli, arriva Badiashile: a breve il francese atteso a Ciampino. Domani le visite

Allegri aspetta il rinforzo per la difesa: il centrale sarà prelevato dal Chelsea in prestito oneroso, con diritto di riscatto a 27 milioni di euro

Pomeriggio di arrivi a Ciampino, anche se in questo caso lo scalo capitolino - che ha accolto Rodrigo Mora, tra l’entusiasmo dei tifosi giallorossi - non aspetta un rinforzo per la Roma. Tra pochi minuti, attorno alle 20, è infatti atteso Loic Badiashile, nuovo rinforzo difensivo del Napoli.

Domani le visite mediche

Il francese, in arrivo dal Chelsea, sosterrà domani a Villa Stuart le visite mediche di rito. Badiashile si trasferirà alla corte di Massimiliano Allegri in prestito oneroso, per 3 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato attorno ai 27 milioni.

Negli accordi tra il Napoli e il club di Stamford Bridge non è invece previsto il bonus da un milione di euro che gli inglesi avevano inizialmente chiesto, salvo poi non impuntarsi quando Aurelio De Laurentiis non ha dato il via libera a questo ulteriore esborso economico per il classe 2001. Nell’ultima stagione, Badiashile ha collezionato 16 presenze complessive, di cui 8 in Premier League.