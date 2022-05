Napoli, il club saluta Ghoulam con un messaggio sui social: "Grazie Faouzi"

Faouzi Ghoulam lascia il Napoli. La notizia l'aveva già data in prima persona l'esterno algerino con un messaggio sui social, ma ora anche il club di De Laurentiis lo ha voluto salutare e ringraziare con un post su Twitter con i gol e le migliori azioni dei suoi 8 anni passati in Campania. "Thank you" e tante immagini per salutare un giocatore che è stato colpito da molti infortuni ma che ha sempre risposto presente quando ha potuto dare il proprio contributo al Napoli.