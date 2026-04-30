Ghoulam: "Ancelotti il migliore come persona. Futuro? Studio per capire il calcio oltre il campo"

Un racconto sincero e profondo quello di Faouzi Ghoulam, che ai microfoni di FIFA.com ha ripercorso carriera, momenti difficili e prospettive future, senza dimenticare il legame speciale con Napoli. L’ex terzino azzurro ha parlato con emozione del riconoscimento ricevuto in città: “Non è solo un orgoglio essere nel murales all’esterno del Diego Armando Maradona, è un onore, una sensazione molto forte, difficile da descrivere. La riconoscenza da parte dei napoletani è una cosa che mi emoziona tanto e che mi porterò sempre dentro”.



Un legame indissolubile, legato anche alla storia del club: “Una maglia che ha indossato Maradona e tanti giocatori importanti… tutto questo ha creato le basi per arrivare agli Scudetti degli ultimi anni”.

Ghoulam si è poi soffermato sul periodo degli infortuni: “L’infortunio mi ha reso una persona migliore, mi ha dato tanto a livello umano. È stata un’esperienza formativa che mi ha reso l’uomo che sono oggi. A livello sportivo è una cosa brutta, ma mi ha migliorato”. Parole importanti anche per Carlo Ancelotti: “Come persona è il numero uno. È eccezionale, ti aiuta nei momenti di difficoltà ed è un allenatore davvero importante. Non è un caso che abbia raggiunto certi risultati”.

Infine uno sguardo avanti: “Sto studiando per capire il calcio oltre il campo. Lavorare come opinionista mi sta aiutando ad analizzarlo a 360 gradi”.