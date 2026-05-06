Il retroscena di Ghoulam: "Il PSG prese Fabian per fare uno sgarbo al Real Madrid"
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Interessante retroscena raccontato da Faouzi Ghoulam negli studi di Sky Sport parlando dell'ex compagno ai tempi del Napoli Fabian Ruiz. Lo spagnolo è stato protagonista del pareggio del PSG sul campo del Bayern Monaco che ha regalato ai parigini la finale di Champions League:
"Sono felice per Fabian, bravissimo giocatore, fortissimo. All'epoca lo voleva a tutti i costi Ancelotti, andò il figlio a parlarci. Lo voleva anche il Real Madrid quando andò al PSG, che forse lo prese anche per fare un torto ai Blancos per il caso Mbappé. All'inizio non giocava neanche tanto, ora sta facendo bene e stasera ha fatto una partita incredibile. So che all'inizio non si prendevano con Luis Enrique, fin da quando l'allenatore era in Nazionale".
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