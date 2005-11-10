Ghoulam sta con ADL: "Non vedo nessuno meglio di Allegri per la panchina del Napoli"

Faouzi Ghoulam, ex terzino algerino da oltre 160 presenze in Italia con la maglia del Napoli ha 'benedetto' la scelta di Aurelio De Laurentiis di affidare la panchina partenopea a Massimiliano Allegri.

"Non vedo chi meglio di lui - ha spiegato attraverso le colonne del Corriere dello Sport -. Un’estate fa era ritenuto uno dei tre migliori in assoluto, in Italia e non solo, e dopo un anno è un fallimento? Non è giusto, non è così che funziona. Tra l’altro, non è possibile ignorare i problemi che ci sono stati al Milan. La scelta mi convince: il Napoli vuole vincere ancora e credo che abbia puntato sul profilo perfetto".

Il classe 1991, poi, dice la sua anche sul mercato estivo che attende la società campana: "Mi aspetto un terzino destro, una mezzala e un difensore centrale. A destra mi piace Dodo per più motivi: intanto ha una certa esperienza in Serie A, quattro stagioni alle spalle, e abbiamo visto quanto sia importante. E poi può fare sia il quinto, sia il terzino a quattro. Eventualmente puoi schierare lui e Di Lorenzo insieme".