Napoli, il futuro di Lozano è incerto e legato al rinnovo. Orsolini nome caldo in caso di addio

vedi letture

Futuro ancora incerto per quel che riguarda l'esterno del Napoli Hirving Lozano. Il messicano è entrato nell'ultimo anno di contratto e la società, scrive Il Mattino, è stata piuttosto chiara con lui e col suo entourage: se non verrà accettato un rinnovo a cifre più basse rispetto ai 4,5 milioni di euro netti attualmente percepiti la cessione diventerà più di un'ipotesi.

Il possibile sostituto

Nei radar azzurri, scrive il quotidiano, il nome più gettonato per l'eventuale sostituzione è quello di Riccardo Orsolini del Bologna: anche l'esterno italiano è in scadenza nel 2024 e difficilmente rinnoverà con i rossoblù. Le proposte non mancano, visto che è obiettivo anche di Lazio e Fiorentina, ma il Napoli c'è e potrebbe soddisfare le richieste di ingaggio da circa 2 milioni di euro netti a stagione.