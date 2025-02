Napoli, il punto all'Olimpico diventa pesante: +2 e l'emergenza a sinistra può rientrare

vedi letture

Ancora capolista. Dopo quarantotto ore di riposo, il Napoli domani inizierà un'altra settimana di lavoro, verso la sfida di Como, da primo in classifica. La squadra di Antonio Conte temeva di dover salutare il primato, che gli azzurri portano avanti a questo punto da ben 18 turni di campionato complessivamente, ed invece non solo l'hanno conservato ma hanno anche ritoccato a due lunghezze il vantaggio sui nerazzurri a meno di due settimane dallo scontro diretto. Un'occasione sprecata per l'Inter, senza dubbio, e che può cambiare nuovamente l'inerzia a livello mentale nonostante l'ennesimo gol nel finale subìto dal Napoli all'Olimpico.

Il bicchiere mezzo pieno

Cambiano le prospettive ed il bicchiere da mezzo vuoto, dopo una prova sofferta ed il terzo pari consecutivo che poteva costare il sorpasso, diventa mezzo pieno con un punto in più di vantaggio e, soprattutto, un po' di respiro. Il Napoli infatti avrà una settimana in più per avvicinare il recupero degli infortunati, lavorare al cambio modulo senza dimenticare gli sviluppi anche in termini di calendario che dopo la Lazio non presenta più trasferte d'alto livello (mancano solo Milan e Fiorentina al Maradona come big-match, oltre a quello con l'Inter).

Rientra l'emergenza?

Intanto dopo i 60' dell'Olimpico, Alessandro Buongiorno è pronto ad alzare ulteriormente i giri del motore e rappresentare una certezza senza ricorrere al cambio. Conte però fa il conto alla rovescia per l'emergenza a sinistra, dove c'è il solo Mazzocchi senza un sostituto. Per Olivera c'è bisogno ancora di tempo, l'infortunio al soleo è molto delicato, ma qualche speranza c'è per Leonardo Spinazzola. L'ex Roma verrà monitorato questa settimana e - in caso di risposte positive dopo l'infortunio al medio gluteo destro - c'è una speranzella di vederlo già a Como.