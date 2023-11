Napoli, il report sugli infortunati: Osimhen ha svolto del lavoro personalizzato

Arrivano aggiornamenti sulle condizioni degli infortunati di casa Napoli direttamente dai canali ufficiali di comunicazione della società campana. Ecco quanto si legge su Victor Osimhen, su Diego Demme e sugli ultimi due acciaccati, il portiere Alex Meret e il difensore Mario Rui:

"Osimhen ha svolto lavoro personalizzato in palestra e in campo. Demme ha svolto lavoro personalizzato in campo. Terapie per Meret e Mario Rui".