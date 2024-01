TMW Napoli, Juan Jesus via in estate? Monitorata la situazione di Calafiori

vedi letture

Il Napoli mette nel mirino Riccardo Calafiori per il mercato di giugno. Il difensore del Bologna viene seguito dagli azzurri, in particolare dopo un ultimo periodo di ottime prestazioni. Anche perché probabilmente saluterà Juan Jesus, con Calafiori che ha caratteristiche molto simili al brasiliano e sta brillando per rendimento. In più i centrali con il piede sinistro sono merce rara ed è considerato ottimo per qualsiasi tipo di modulo.

In estate Calafiori è tornato in Italia dopo un anno al Basilea per una cifra abbastanza bassa, cioè 4 milioni di euro più bonus. Un'inezia rispetto alla valutazione odierna che ne fa il Bologna, intorno ai 15-20 milioni. Se dovesse arrivare poi la convocazione per l'Europeo - con Spalletti che ha già ammesso di seguirlo con attenzione - allora il prezzo potrebbe impennarsi ulteriormente. La duttilità è una grande dote perché fino a quest'estate era considerato prevalentemente un terzino sinistro, mentre ora si disimpegna senza problemi da centrale.

Thiago Motta, nelle scorse settimane, aveva indicato il difensore come la sorpresa più importante del Bologna in questo periodo, soprattutto dopo il cambio di ruolo "Ad oggi dico Riccardo Calafiori perché è in un momento straordinario sia mentalmente che fisicamente. Lui è convinto di sé ed è in grado di fare tutto quello che gli chiediamo".