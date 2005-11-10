Napoli e Juventus puntano su Bergvall per l'estate: concorrenza dal Barcellona

Il Napoli comincia già a guardare alla prossima estate e tra i profili finiti nel mirino di Giovanni Manna ci sarebbe anche Lucas Bergvall. Il centrocampista del Tottenham e della Nazionale svedese rappresenterebbe uno dei nomi valutati per rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Secondo quanto riferito dal giornalista Ekrem Konur sul proprio profilo X, gli azzurri e il Barcellona starebbero pianificando le prime mosse per provare a corteggiare il giocatore in vista del futuro.

Juventus su Bergvall già per gennaio

Sul classe 2006 si sarebbe mossa anche la Juventus, intenzionata a provare ad anticipare la concorrenza già nella prossima finestra invernale. Un'eventuale operazione a gennaio, tuttavia, potrebbe prendere forma soltanto attraverso la formula del prestito e a condizione che il Tottenham apra a questa possibilità. Bergvall ha recentemente rinnovato il proprio contratto con gli Spurs, all'interno del quale sarebbe presente anche una clausola rescissoria valida dal 2027.

Il Tottenham fa muro, il Napoli resta alla finestra

Al momento il Tottenham non avrebbe intenzione di cedere Bergvall, rendendo complicato qualsiasi assalto nel breve periodo. Il Napoli resta quindi alla finestra, pronto a valutare eventuali sviluppi soprattutto in prospettiva estiva, mentre Barcellona e Juventus guardano con maggiore attenzione alla possibilità di un prestito già a gennaio. Molto dipenderà dalla posizione degli Spurs e dalle opportunità che potranno aprirsi nei prossimi mesi.