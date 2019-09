© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione online, pubblica un'anticipazione dell'intervista esclusiva a Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, presente nel quotidiano domani in edicola: "L’autogol con la Juve? Mi sono ripreso molto in fretta. Il mio gol alla Juve a Torino due anni fa resta un momento bellissimo, perché quando l’ho fatto ho sentito tutti i napoletani sulla terra che vibravano con me e che hanno goduto per questa vittoria molto importante".