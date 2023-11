Napoli, l'ultima idea di Mazzarri: Zielinski alla Hamsik per raggiungere la doppia cifra di gol

vedi letture

In casa Napoli è cominciata una nuova era e qualcosa potrebbe cambiare anche dal punto di vista tattico. Walter Mazzarri vuole trasformare il modo di giocatore di Piotr Zielinski, rendendolo un calciatore da doppia cifra di gol, un po' come Marek Hamsik nella Prima Repubblica del tecnico di San Vincenzo. Finora il polacco c’è riuscito solo con Rino Gattuso nel 2020-21 (8 reti in campionato e 2 in Europa League), mentre se guardiamo ad Hamsik proprio con Mazzarri ebbe il suo periodo più prolifico concludendo tutte e quattro le stagioni con il toscano in doppia cifra.

Per riuscire in questa trasformazione tattica, Zielinski dovrà abituarsi a buttarsi negli spazi e a cercare meno di avere la palla tra i piedi. Un cambiamento più facile da spiegare a parole che a realizzarlo sul campo. Diciamo che Piotr ha l’intelligenza tattica per poterlo fare, ma finora ha giocato più che altro in una maniera diversa. Non saranno cambiamenti che potremo vedere rapidamente, ma il cammino dovrebbe essere quello. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport.