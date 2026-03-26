Focus TMW Napoli, la scugnizzeria non esiste. Vergara promosso per mancanza di alternative

"Si chiamerà Scugnizzeria e si ispirerà alla Cantera del Barcellona". Aurelio De Laurentiis, nel 2011, pensava in grande per il settore giovanile del Napoli. Poi tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, quindi non è mai stato fatto un movimento in questa direzione, tutt'altro. Così, negli ultimi mesi, è tornato di moda la possibilità di un casa per i giovani azzurri, magari facendoli giocare al Collana. Ma anche questo è un discorso di anni fa.

Il valore

È dato solamente da Antonio Vergara, buttato in prima squadra da Antonio Conte nel momento peggiore a causa degli infortuni. Poi si è fermato anche lui, dopo alcune cose brillanti, quasi a rimarcare il fatto che serve un po' più di coraggio per far esordire e puntare su calciatori cresciuti nel proprio settore giovanile.

Ipse dixit

Nel 2014 De Laurentiis poteva scegliere due strade. "Dopo l'ultima riunione con Benitez ho messo sul tavolo un milione per rifare Castel Volturno, costruendo una piscina coperta e allargando la palestra, oltre ad aver rifatto gli uffici. Ora mi trovo a un bivio: investire nel settore giovanile dove c'è un entroterra caotico o fare una squadra di serie C dove far crescere quelli della Primavera?". Siamo ancora lì.

Portieri: Nikita Contini

Difensori: -

Centrocampisti: Antonio Vergara

Attaccanti: -

Esordienti: Giuseppe Ambrosino