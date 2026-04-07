Napoli-Milan, Adani: "Conte senza punte ha creato, Allegri che fase offensiva fa?"

Napoli-Milan di ieri sera ha chiuso il programma della 31^ giornata di Serie A, con la vittoria per 1-0 degli azzurri che sembra poter permettere a Conte e ai suoi giocatori di continuare a coltivare il sogno di difendere lo Scudetto vinto un anno fa.

Intervenendo a Viva El Fútbol, l'ex difensore Daniele Adani, oggi commentatore e opinionista calcistico, ha detto la sua sulle distanze che si sono viste tra Napoli e Milan, ma soprattutto tra i due allenatori. Da una parte Max Allegri e dall'altra Antonio Conte: "Uno con niente davanti, senza punte, è riuscito a crescere creando. Non aveva nemmeno la riserva della riserva, ma ha vinto a 10 minuti dalla fine con l'utilizzo dei subentrati. L'altro ha usato cinque punte a turno ma Milinkovic-Savic non ha fatto neanche una parata. Partita bruttissima nel primo tempo, nel secondo invece una squadra ha meritato più dell'altra".

Passando quindi all'analisi del Milan, prosegue e conclude così Adani: "Allegri inizia con Fullkrug e Nkunku, poi entrano Gimenez, Pulisic e Leao, eppure zero parate. Mi dico, ma come lavorano alla fase offensiva sul Milan? La fase offensiva intesa come movimenti e intese tra le punte, il trovare un linguaggio tra tutti gli attaccanti. Non vedo un contromovimento, l'interconnessione quando si va a ragionare. Di cinque attaccanti non saprei come iniziare a descriverne il metterli insieme. Neanche un'occasione, non un tiro eh, ma questa è la cosa che più mi è rimasta della differenza tra le due squadre".