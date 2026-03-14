Napoli, Olivera sugli stop: "Ogni settimana un giocatore fermo, anno particolare"
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Prima della sfida in programma al 'Maradona' tra Napoli e Lecce, Mathis Olivera ha commentato il match ai microfoni di DAZN: "Sappiamo che è un anno molto particolare e ogni settimana abbiamo un compagno con un infortunio diverso. Siamo però professionisti e l'allenatore fa le scelte migliori anche in settimana. Speriamo di poter mantenere oggi la porta inviolata: sappiamo che subiamo gol da diverse giornate".
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