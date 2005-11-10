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Napoli, è stato proposto l'ex Milan Brahim Diaz: porte chiuse (per ora) dalla società azzurra

Napoli, è stato proposto l'ex Milan Brahim Diaz: porte chiuse (per ora) dalla società azzurra
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Giacomo Iacobellis
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Giacomo Iacobellis
Oggi alle 10:22Serie A
I partenopei avrebbero gentilmente declinato: nel reparto avanzato di Allegri ad oggi non c'è spazio per il fantasista marocchino.

Ventotto anni dopo la sua esperienza da calciatore, Massimiliano Allegri torna a vestire i colori del Napoli. Nel 1998 chiuse la sua avventura in azzurro con l'amarezza della retrocessione in Serie B, ma oggi riparte da allenatore con l'obiettivo di aprire un nuovo ciclo. Il tecnico livornese è arrivato a Castel Volturno, dove ha incontrato il suo staff per definire il programma della preparazione estiva e organizzare i primi giorni di lavoro. Intanto sono iniziati i test medici per i calciatori più giovani, mentre da martedì raggiungeranno il centro sportivo anche i big non impegnati con le nazionali, tra cui capitan Di Lorenzo e Hojlund. Sempre domani è in programma la presentazione ufficiale di Allegri, con la conferenza stampa fissata alle 11.30 al Teatro San Carlo.

Prima le cessioni

La squadra partirà venerdì per il ritiro di Dimaro, sede della prima parte della preparazione estiva. Prima di concentrarsi sui nuovi acquisti, però, il Napoli vuole sfoltire la rosa. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha ribadito che la priorità del club resta quella delle cessioni, anche di giocatori che hanno trovato poco spazio nelle ultime stagioni ma sono ancora sotto contratto, come Zerbin, Hasa e Cheddira.

Offerto Brahim Diaz

Sul fronte del mercato in entrata resta vivo l'interesse per Exequiel Zeballos del Boca Juniors, considerato il primo obiettivo per rinforzare il reparto offensivo. Nelle ultime ore, inoltre, secondo Il Mattino, al Napoli sarebbe stato proposto Brahim Diaz, in uscita dal Real Madrid. Il club azzurro avrebbe però declinato l'opportunità: il marocchino percepisce un ingaggio importante ed è legato ai blancos fino al 2027. Inoltre Allegri ritiene già completo il reparto offensivo e, almeno per il momento, non ci sarebbero gli spazi per un suo inserimento in rosa.

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