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Ostiamare, dopo dieci stagioni si separano le strade con Damiano Lazzeri

Ostiamare, dopo dieci stagioni si separano le strade con Damiano Lazzeri
Luca Bargellini
autore
Luca Bargellini
Oggi alle 09:34Serie C

L’Ostiamare Calcio comunica che il rapporto sportivo con Damiano Lazzeri giunge al termine, al culmine di un percorso lungo 10 stagioni, giovanili comprese, che ha legato indissolubilmente il calciatore ai colori biancoviola.

Maturato nel vivaio lidense prima di affermarsi in prima squadra, Lazzeri ha vissuto la storia recente del Club da protagonista, diventando il terzo calciatore per numero di presenze nella storia dell’Ostiamare. Un dato che racconta da solo il valore di un’appartenenza fatta di continuità, sacrificio e amore autentico per questa maglia.

In questi anni Damiano ha vissuto da vicino i momenti più belli e significativi della storia biancoviola, fino a essere protagonista dello storico ritorno in Serie C, traguardo che porta impresso anche il suo nome e il suo contributo silenzioso ma fondamentale.

Le strade di Damiano Lazzeri e dell’Ostiamare si separano oggi nel segno della stima e della riconoscenza reciproca, con la consapevolezza di aver costruito insieme qualcosa di speciale e duraturo. Un rapporto che va oltre il campo, fondato su rispetto e valori condivisi, e che resterà immutato nel tempo.

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