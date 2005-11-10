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Guidonia Montecelio, nuovo difensore per Lopez: dal Potenza ecco Cristian Riggio
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La società Guidonia Montecelio 1937 Fc comunica di aver acquisito, con contratto pluriennale, le prestazioni sportive di Cristian Riggio.
Il difensore, classe 1996, entra a far parte della compagine rossoblù portando in dote esperienza, qualità tecniche e una carriera degna di nota. Il neo calciatore guidoniano si fa strada nel settore giovanile del Crotone. Il debutto tra i professionisti avviene nella stagione 2016/17 con l’Akragas. A seguire Riggio lascia il segno vestendo le maglie di Catanzaro, Monopoli, Fidelis Andria, Viterbese, Taranto e Potenza. Un trionfo l’ultimo anno con la vittoria della Coppa Italia di Serie C con il Potenza.
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