Napoli, il Depor mette gli occhi su Rafa Marin. Ma lo spagnolo vuole convincere Allegri

Sirene di mercato dalla Spagna per il centrale appena rientrato dal prestito al Villarreal. Intanto, in entrata, Manna lavora al colpo Badiashile.

Sirene di mercato dalla Spagna per Rafa Marin. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il Deportivo La Coruña starebbe seguendo con interesse il difensore spagnolo, rientrato al Napoli dopo la stagione trascorsa in prestito al Villarreal. Il centrale, però, ha le idee chiare: la sua priorità è restare in azzurro e giocarsi le proprie chance agli ordini di Massimiliano Allegri. Marin ha già preso casa in città ed è convinto di poter ritagliarsi uno spazio nella prossima stagione, anche se molto dipenderà dalle valutazioni dell'allenatore e dalle scelte del club sul reparto arretrato.

In entrata gli azzurri lavorano per Badiashile

La concorrenza, infatti, non manca. Il Napoli peraltro continua a lavorare sul mercato e resta viva la pista che porta a Benoit Badiashile del Chelsea. L'idea della dirigenza è quella di impostare l'operazione sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto legato a determinate condizioni, mantenendo comunque il costo complessivo entro i 20 milioni di euro.

Com'è andata la stagione di Marin al Villarreal

Il classe 2002 nell'ultima stagione ha collezionato 31 presenze, con 1 gol e 1 assist tra le fila del Sottomarino Giallo. Il suo contratto col Napoli scadrà il 30 giugno del 2029 e la sua valutazione di mercato attuale è pari a 12 milioni di euro.