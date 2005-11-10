Napoli, allarme rientrato per Rafa Marin. Buongiorno, a Barcellona il consulto decisivo
Prosegue la preparazione estiva del Napoli, che deve fare i conti con qualche acciacco. Nella giornata di ieri, Rafa Marin è stato costretto ad interrompere l'allenamento a causa di un colpo subito alla caviglia destra. Sembrava poter essere un problema di una certa entità, invece il difensore è tornato stamani ad allenarsi regolarmente con il resto del gruppo in ritiro a Dimaro-Folgarida.
Discorso diverso per Alessandro Buongiorno. L'ex Torino salterà il ritiro a causa di un infortunio al ginocchio, di seguito il report medico: "In considerazione di problematiche emerse nell'ultimo periodo, Alessandro Buongiorno non potrà prendere parte al ritiro pre-campionato. Il difensore azzurro ha svolto indagini diagnostiche già previste, che hanno evidenziato la necessità di sottoporsi a un consulto per decidere se intervenire chirurgicamente sul ginocchio destro". Come riporta Sky, il difensore si recherà a Barcellona per tale consulto che dovrà stabilire se sarà necessario intervenire chirurgicamente oppure no.