Napoli, rinnovo Anguissa arenato: lui vorrebbe un importante adeguamento, no dal club

Stop sul campo, stop anche sul rinnovo: non si sblocca la trattativa tra il Napoli e Anguissa per il rinnovo del contratto.

Ancora una lesione, ancora uno stop per Frank Zambo Anguissa. Il centrocampista del Napoli ha rimediato un problema all’adduttore lungo della coscia destra: gli esami svolti alla Clinica Pineta Grande hanno evidenziato una lesione miofasciale di basso grado. Lo stop previsto è di circa venti giorni e la pausa per le Nazionali potrebbe quindi rivelarsi utile per completare il recupero. L’obiettivo di Allegri è rivederlo almeno tra i convocati per la trasferta di Champions League contro il Villarreal, con la speranza di anticipare eventualmente il rientro contro il Frosinone.

Il rinnovo si complica

L’ennesimo problema fisico si inserisce in un momento delicato anche sul fronte contrattuale. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, il Napoli ha esercitato in estate l’opzione per prolungare fino al 2027, ma i discorsi per un ulteriore rinnovo si sono raffreddati. Il club vorrebbe prolungare per altri tre anni mantenendo l’attuale ingaggio, mentre Anguissa chiede un adeguamento importante, anche alla luce delle promesse ricevute dopo lo scudetto. Le distanze emerse nel confronto tra le parti rendono oggi complicata la prosecuzione del rapporto oltre la prossima stagione.

Una risorsa da recuperare

Intanto, però, il Napoli ha bisogno del suo centrocampista. Recuperato in extremis per Firenze, Anguissa è entrato nel finale, ma una sola giocata è bastata per costringerlo a fermarsi nuovamente. Allegri continua a considerarlo una risorsa importante, anche per il peso che il camerunese conserva nello spogliatoio. Prima di ogni discorso sul futuro, la priorità sarà quindi tornare al cento per cento e contribuire alla risalita del Napoli.