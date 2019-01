© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Carlo Ancelotti ha ormai deciso: Marko Rog andrà via in prestito dopo la partita con la Lazio. In quell'occasione il centrocampista croato servirà e non poco al Napoli, dal momento che Allan sarà squalificato e Hamsik infortunato, ma la sfida ai biancocelesti dovrebbe essere l'ultima di questa stagione con la maglia azzurra per l'ex Dinamo Zagabria. A riportarlo è Il Mattino, secondo cui la destinazione per i prossimi cinque mesi sarà decisa in questi giorni.

In pole c'è lo Schalke 04, che nelle ultime ore ha superato la concorrenza dell'Eintracht Francoforte in primis, ma anche quella di Siviglia, Fiorentina, Parma, Genoa e Cagliari. Sono questi i club interessati a Rog e a scegliere l'opzione migliore, oltre al calciatore, sarà Aurelio De Laurentiis. Il presidente è appena tornato da Los Angeles e a breve è previsto un summit con Cristiano Giuntoli e l'amministratore delegato Chiavelli, in modo da fare il punto della situazione anche per la cessione del centrocampista classe '95.