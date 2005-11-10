TMW Napoli, brutte notizie per ADL: la rosa attuale vale meno di quanto è costata

Sono 27 i giocatori a disposizione di Allegri, con un'età media di 27,8 anni. Nell'ultima sessione gli azzurri hanno speso 71,5 milioni di euro

Il Napoli si è presentato ai nastri di partenza della stagione 2026-27 con una rosa composta da 27 giocatori e con un'età media di 27,8 anni. Sono 16 gli stranieri presenti nella squadra di mister Allegri, mentre il valore medio dei calciatori è di 15,72 milioni di euro. La rosa azzurra oggi ha un valore complessivo di 424,5 milioni di euro, dato che colloca il Napoli al settimo posto in Serie A per valore della rosa.

Quanto vale la rosa del Napoli

Secondo Transfermarkt, il valore della squadra a disposizione di Massimiliano Allegri è di 424,5 milioni di euro. A guidare la graduatoria dei giocatori più preziosi è Rasmus Hojlund, valutato 60 milioni di euro. Alle sue spalle c'è Scott McTominay, che raggiunge quota 40 milioni. Il terzo posto è occupato da Alisson Santos, valutato 28 milioni, seguito da Alessandro Buongiorno a 25 milioni. Il difensore italiano ha visto però scendere la propria valutazione dai precedenti 30 milioni.

A quota 20 milioni troviamo Noa Lang, Billy Gilmour e il tanto discusso Lorenzo Lucca, alla fine rimasto al Napoli nonostante i tanti rumors. Tra i giocatori che hanno visto crescere maggiormente la propria valutazione c'è Antonio Vergara, salito a 20 milioni dopo una precedente valutazione di 15. Seguono Sam Beukema e David Neres, entrambi valutati 18 milioni. All'estremo opposto ecco Nikita Contini: il terzo portiere azzurro, 30 anni, è il giocatore con la valutazione più bassa dell'intera rosa, 400mila euro.

Quanto ha speso il Napoli nell'ultima sessione di mercato

Il Napoli ha investito complessivamente 71,50 milioni di euro nell'ultima sessione di mercato. La spesa maggiore è stata destinata appunto al riscatto di Rasmus Hojlund dal Manchester United, costato 44 milioni di euro. Altri 16,5 milioni sono stati investiti per il riscatto di Alisson Santos dallo Sporting, mentre il riscatto di Vanja Milinkovic-Savic dal Torino è costato 6 milioni.

A queste operazioni si aggiungono i 3 milioni di euro versati per il prestito di Benoît Badiashile dal Chelsea, 1 milione per il prestito di Costantino Favasuli dal Catanzaro, 700mila euro per il giovane attaccante del Sorrento Mattia Esposito e altri 300mila euro per la punta portoghese Dinis Rodrigues, 21 anni, arrivata dal Sion. Complessivamente, la spesa sostenuta dal Napoli nell'ultima sessione di mercato è arrivata dunque a 71,50 milioni di euro. Soldi che si sommano a quelli spesi negli anni, portando quest'ultimo totale a circa 456 milioni di euro: è uno dei pochi casi in Serie A in cui questo valore supera quello legato alla stima attuale della rosa. Non è un'ottima notizia per De Laurentiis.