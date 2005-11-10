Napoli, settimana prossima il possibile annuncio di Allegri: novità sulla durata del contratto

Mentre il Napoli continua a programmare la prossima stagione, l'attenzione resta concentrata sull'arrivo di Massimiliano Allegri, destinato a raccogliere l'eredità tecnica sulla panchina azzurra. L'ufficialità dell'accordo potrebbe arrivare già nei prossimi giorni, una volta sistemati gli ultimi aspetti burocratici legati al precedente rapporto del tecnico livornese con il Milan.

Per Allegri è pronto un contratto triennale da circa quattro milioni di euro a stagione. La presentazione ufficiale dovrebbe invece avvenire al ritorno di Aurelio De Laurentiis dagli Stati Uniti, previsto tra la fine di giugno e i primi giorni di luglio. A scriverlo è l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.

Nel frattempo il presidente azzurro sta seguendo da vicino il Mondiale. Tra le partite osservate negli USA c'è stata anche Svizzera-Bosnia, terminata 4-1, gara nella quale si è messo particolarmente in evidenza Johan Mazambi. Il centrocampista offensivo del Friburgo, classe 2006, ha firmato una doppietta attirando ulteriormente l'attenzione degli osservatori.

Il suo nome non è nuovo nei dossier del Napoli: il direttore sportivo Giovanni Manna lo aveva infatti segnalato alla dirigenza già nel corso dell'ultima sessione invernale di mercato. Le prestazioni offerte sul palcoscenico mondiale potrebbero ora rafforzare ulteriormente l'interesse del club partenopeo per uno dei giovani più promettenti del panorama europeo.