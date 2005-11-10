Ufficiale
Messias-Genoa ancora insieme. C'è l'annuncio del rinnovo del brasiliano
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Il Genoa rende noto il rinnovo di Junior Messias. Il fantasista brasiliano si lega al Grifone per un'ulteriore stagione. Il club specifica che il contratto sarà parzialmente su base fissa e parzialmente con bonus a obiettivi.
Genoa e Messias avanti insieme 💪— Genoa CFC (@GenoaCFC) June 26, 2026
Genoa CFC comunica di aver esteso l’accordo con Junior Messias con la formalizzazione di un contratto, in parte a quota fissa, in parte con bonus a obiettivi, fino al 30 giugno 2027. L’attaccante nativo di Belo Horizonte, alla quarta stagione… pic.twitter.com/biHmpA5SWP
35 anni, Messias è arrivato al Genoa nell'estate 2023 e ha collezionato in rossoblù 58 presenze in tutte le competizioni, firmando 6 reti e servendo 2 assist.
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