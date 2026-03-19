Napoli spinge per Euro 2032: oggi incontro in Figc per il progetto definitivo del Maradona

Napoli non vuole restare fuori dalla corsa a Euro 2032 e continua a spingere sul progetto di candidatura. La città sogna di essere tra le cinque sedi italiane che ospiteranno il torneo e nelle prossime settimane entrerà nel vivo il confronto con la Figc, passaggio decisivo per capire le reali possibilità di Fuorigrotta.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, questa mattina è previsto un incontro in Federazione al quale prenderà parte l’assessore alle infrastrutture e ai trasporti Edoardo Cosenza. Il vertice arriva dopo la documentazione già consegnata dal Comune e servirà a fare il punto in vista della presentazione del progetto ufficiale, che dovrà essere depositato entro il 31 luglio. La decisione finale sulle città ospitanti è attesa per il mese di ottobre.

Non sarà presente il sindaco Gaetano Manfredi, impegnato in un altro appuntamento legato allo stadio Maradona: l’inaugurazione del murale realizzato da Jorit all’esterno dell’impianto, sul lato di via Giambattista Marino, con undici ex azzurri che hanno fatto la storia del club, da Maradona a Hamsik, passando per Juliano e Zoff.

La candidatura di Napoli resta legata al restyling del Maradona, nodo centrale del dossier presentato alla Federazione. Le città in corsa sono dieci e la competizione è serrata, ma l’amministrazione non ha intenzione di fermarsi. L’obiettivo è portare avanti il progetto di ammodernamento dello stadio anche indipendentemente dall’Europeo, per garantire alla città un impianto all’altezza delle grandi competizioni internazionali.