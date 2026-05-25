Ufficiale Campobasso, addio consensuale con Zauri. Rinnova fino al 2029 il ds Figliomeni

Il Campobasso FC affida ancora a Giuseppe Figliomeni la direzione sportiva del Club fino al 2029, prolungando ulteriormente il contratto già in essere con il proprio responsabile tecnico.

Una scelta nel segno della continuità, della programmazione e della credibilità costruita sul campo. Arrivato a Campobasso nell’estate del 2025, Figliomeni ha saputo incidere fin da subito con idee chiare, competenza e una visione tecnica moderna, contribuendo in maniera determinante alla costruzione di una squadra competitiva, identitaria e capace di andare oltre le aspettative.

La stagione appena conclusa resterà una delle più significative degli ultimi decenni per il club rossoblù: quarto posto nel girone B di Serie C, accesso ai playoff nazionali e un percorso che ha restituito entusiasmo, ambizione e orgoglio a un’intera piazza.

Dietro questi risultati c’è stato un lavoro quotidiano fatto di equilibrio, intuizioni, valorizzazione del gruppo e capacità di creare sintonia tra area tecnica, spogliatoio e società. Un percorso che ha confermato Giuseppe Figliomeni come uno dei dirigenti emergenti più apprezzati del panorama calcistico di categoria.

Dopo una stagione destinata a restare nella memoria del popolo rossoblù, si separano consensualmente le strade del Campobasso FC e di mister Luciano Zauri. La società e il tecnico hanno infatti deciso di comune accordo di separare le strade al 30 giugno.

A Luciano Zauri va il più sincero ringraziamento da parte della proprietà, della dirigenza e di tutto il Club per il lavoro svolto con professionalità, passione e straordinario senso di appartenenza.

Mister Zauri ha saputo dare identità, mentalità e coraggio a una squadra che, giornata dopo giornata, è diventata una delle realtà più credibili e rispettate del campionato, conducendo il Campobasso fino al quarto posto finale e alla qualificazione ai playoff.

Ma oltre ai risultati, resterà il percorso umano costruito insieme: il legame con la città, l’energia trasmessa allo spogliatoio, la capacità di riaccendere entusiasmo e di far sognare migliaia di tifosi che hanno ritrovato nel Campobasso FC un motivo di orgoglio e appartenenza.

Il Club augura a Luciano Zauri e al suo staff le migliori fortune professionali e personali, con la certezza che il cammino condiviso resterà una pagina importante e indelebile della storia di entrambi.