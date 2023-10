Napoli, undici giocatori via nella sosta. Troveranno Rudi Garcia al rientro?

vedi letture

Sono undici i calciatori del Napoli convocati dalle rispettive nazionali per le gare della sosta. Tre gli azzurri in corsa per le qualificazioni a Euro 2024. Viste le tante voci su un esonero di Rudi Garcia, la domanda è se sia l'allenatore francese a perderli, o un suo eventuale sostituto. Al momento, la situazione non dovrebbe degenerare in un allontanamento, ma la situazione è sicuramente da monitorare.

ITALIA

Alex Meret, Giovanni Di Lorenzo, Giacomo Raspadori

* Italia-Malta, sabato 14/10 ore 20:45 – Qualificazioni Euro 2024

* Inghilterra-Italia, martedì 17/10 ore 20:45 – Qualificazioni Euro 2024

SVEZIA

Jens Cajuste

* Svezia-Moldavia, giovedì 12/10 ore 19 – Amichevole

* Belgio-Svezia, lunedì 16/10 ore 20,45 – Qualificazioni Euro 2024

MACEDONIA

Eljif Elmas

* Ucraina-Macedonia del Nord, sabato 15/10 ore 15 – Qualificazioni Euro 2024

* Macedonia del Nord-Armenia, lunedì 17/10 ore 15 – Amichevole

SLOVACCHIA

Stanislav Lobotka

* Portogallo-Slovacchia, venerdì 13/10 ore 20:45 – Qualificazioni Euro 2024

* Lussemburgo-Slovacchia, lunedì 1/710 ore 20:45 – Qualificazioni Euro 2024

DANIMARCA

Jesper Lindstrom

* Danimarca-Kazakistan, sabato 14/10 ore 20:45 – Qualificazioni Euro 2024

* San Marino-Danimarca, martedì 17/10 ore 20:45 - Amichevole

NORVEGIA

Leo Ostigard

* Cipro-Norvegia, giovedì 12/10 ore 20:45 – Qualificazioni Euro 2024

* Norvegia-Spagna, domenica 15/10 ore 20:45 – Qualificazioni Euro 2024

POLONIA

Piotr Zielinski

* Far Oer-Polonia , giovedì 12/10 ore 20,45 – Qualificazioni Euro 2024

* Polonia-Moldavia, domenica 15/10 ore 20,45 – Qualificazioni Euro 2024

NIGERIA

Victor Osimhen

* Arabia Saudita-Nigeria, venerdì 13/10 ore 18 – Amichevole

* Mozambico-Nigeria, lunedì 16/10 ore 17 – Amichevole

GEORGIA

Khvicha Kvaratskhelia

* Georgia-Thailandia, giovedì 12/10 ore 18 – Amichevole

* Georgia-Cipro, domenica 15/10 ore 15 – Qualificazioni Euro 2024