Napoli, Zielinski sul rinnovo: "Non lo escludo, trattative in corso. Arabia? I soldi non sono tutto"

Arrivano altre dichiarazioni di Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, che dal ritiro della Polonia ha parlato a TVP Sport alla vigilia della gara contro la Repubblica Ceca, rispondendo anche ad una domanda sul suo rinnovo: "Le trattative sono in corso. Come ho già detto, il mio agente si occupa di tutto questo. Non escludo certo che il contratto possa essere prolungato, ma penso che tutti lo scopriranno a tempo debito e io sono concentrato a dare il massimo con la maglia del Napoli, come ho fatto finora".

Dicono che sia stato vicino all'Arabia Saudita.

"È vero, ma ho deciso di ottenere qualcosa di più qui in Europa, come giocare in Champions League. E ho deciso che non era ancora il momento di inseguire i soldi. Non mi sto lamentando. I soldi non sono tutto. So che magari in futuro ci sarà un'offerta così vantaggiosa e ne approfitterò, ma per ora ho deciso che sarebbe stato meglio continuare la mia carriera in Europa".