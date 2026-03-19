Ndour come all'andata: gol del centrocampista e 1-1 della Fiorentina sul campo del Rakow
TUTTO mercato WEB
Pareggio della Fiorentina, 1-1 sul campo del Rakow e punteggio aggregato di nuovo in favore della squadra viola.
Il gol è stato segnato al 69' da Cher Ndour, in rete anche all'andata: l'azione nasce dall'ispirazione di Parisi, con sponda di Piccoli per il centrocampista, che per il suo tiro dal limite ha beneficiato anche dell'aiuto di una deviazione.
Altre notizie Serie A
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile