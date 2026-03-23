TMW Nikola Vlasic nicchia sul rinnovo con il Torino. In attesa di proposte anche dall'estero

Nikola Vlasic nicchia sul rinnovo con il Torino. Il croato è protagonista di un'ottima stagione - nel grigiore generale di quanto visto dal club di Urbano Cairo - e sta attirando su di sé diversi club, soprattutto all'estero. Vero dell'interesse della Roma, ma l'intenzione è quella di aspettare a firmare: avendo ancora un anno di contratto potrebbe essere disponibile a una cifra inferiore rispetto al valore che ora gli si riconosce.

Negli scorsi giorni Tonci Martic, suo agente, aveva fatto le carte alla possibilità di prolungare, rimandando ogni discorso più avanti. "Certamente la sua bella stagione non è passata inosservata. Gioca come mezzala in maniera completa, facendo bene le due fasi, offensiva e difensiva. Ma Nikola è sopratutto concentrato su questa seconda parte di campionato, dove deve continuare a giocare in questo modo per guadagnare spazio, aiutando il Torino a riavvicinarsi verso la parte più alta della classifica".

La sensazione è che però Vlasic voglia provare un'esperienza diversa dopo gli anni in granata. Prima di finire a Torino c'era stato un contatto con il Milan, ma il CSKA Mosca chiedeva 30 milioni di euro, gli stessi poi accettati dal West Ham. Sette gol fatti in campionato con tre assist, otto e cinque contando anche la Coppa Italia.