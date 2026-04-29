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Il gol all'Inter e ora il rinnovo: il Torino in pressing per blindare Vlasic

Il gol all'Inter e ora il rinnovo: il Torino in pressing per blindare VlasicTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Marco Conterio
Oggi alle 07:15Serie A
Marco Conterio

La rete di due giorni fa su calcio di rigore come ulteriore tassello per confermare la sua importanza e centralità nel progetto Torino. Non cambia nulla nelle intenzioni dei granata, beninteso, ma la personalità e la carica di Nikola Vlasic in occasione del penalty del 2-2 contro l'Inter è un nuovo piccolo grande pezzo del puzzle che il club di Urbano Cairo e del ds Gianluca Petrachi vuole presto completare. Il rinnovo del Capitano granata.

Ottimismo verso la firma
Così la società torinese è pronta a blindare Vlasic con un rinnovo che profuma di fedeltà assoluta. Il trequartista croato, punto fermo dello scacchiere granata, ha già rassicurato i tifosi confermando la volontà di restare nonostante il forte interesse di club internazionali. La dirigenza sta lavorando per prolungare l'attuale accordo fino al 2028, stabilizzando così uno dei pilastri tecnici della rosa. L'intesa economica prevede la conferma di un ingaggio top per i parametri del club, arricchito da bonus legati alle prestazioni e agli obiettivi europei. Blindare Vlasicsignifica dare continuità al progetto tecnico e spedire un messaggio chiaro alle concorrenti: il croato è il cuore del Toro del futuro.

Quando firma?
I sussurri degli ultimi giorni dicono che le sensazioni sono positive e che le fumate bianche non sarebbero poi così distanti. Il Torino ha voglia e bisogno di nuovi punti fermi, soprattutto in un momento (e da quanto...) di critiche e contestazioni. Le ultime parlano di un adeguamento dell'ingaggio a circa 2,5 milioni di euro per blindare il giocatore dalle sirene di mercato.

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