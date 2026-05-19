TMW Inter, con Chivu non si è parlato del rinnovo. Zero dubbi, ma oggi il tema era la pianificazione

Un incontro per pianificare il futuro, e non per discutere il rinnovo di contratto di Cristian Chivu. Quello andato in scena oggi in viale della Liberazione è stato un summit rilevante per il destino dell’Inter, ma nel quale - considerando anche i partecipanti - il tema del contratto non è stato assolutamente centrale. Anzi.

L’Inter e Chivu non hanno fretta di mettere nero su bianco una permanenza scontata. Il romeno ha già un contratto che copre la prossima stagione - scadenza 30 giugno 2027 - e l’intenzione di rinnovare fino al 2028 (magari con opzione per un altro anno) c’è tutta, ma si entrerà nel vivo solo dopo la fine del campionato. A bocce ferme, come da mantra di Marotta.

Piuttosto, nell’incontro di oggi si sono gettate le basi per il mercato estivo, che dovrebbe vedere l’Inter protagonista, dato che sicuramente i nerazzurri dovranno cambiare molto, per esempio in difesa. Da capire anche se vi sarà una cessione eccellente e se gli acquisti - in pole, oltre alla difesa, c’è anche l’esigenza di un centrocampista “alla Koné” - possano cambiare il modo di stare in campo della squadra campione d’Italia.