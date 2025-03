Ufficiale Non è ancora tempo di tornare in Sudamerica, ecco il rinnovo di Paredes con la Roma

Come da attese, è arrivato il rinnovo del centrocampista argentino Leandro Paredes con la Roma. Di seguito il comunicato ufficiale.

Si legge tramite i canali di comunicazione della Roma: "L’AS Roma è lieta di annunciare che Leandro Paredes ha rinnovato il proprio contratto con il Club fino al 30 giugno 2026. Il centrocampista, campione del mondo con l’Argentina nel 2022, ha legato una parte considerevole della sua prestigiosa carriera ai colori giallorossi. Arrivato nella Capitale nel 2014 dal Boca Juniors, ha vestito il giallorosso in due differenti parentesi: nelle stagioni 2014-15, 2016-17, per poi tornare nell’estate del 2023. Conta 129 presenze e 10 gol in tutte le competizioni con questa maglia. Congratulazioni, Leo!".

Gli altri rinnovi della Roma. El Shaarawy avrà il suo rinnovo automatico (sempre 2026) nel giro di pochissime presenze e di gol. E comunque resterà alla Roma, che è la sua seconda casa. Dybala infine ha già raggiunto le condizioni per il rinnovo annuale ma presto verrà convocato a Trigoria per discutere un ulteriore prolungamento che permetta all’azienda di spalmare su più bilanci un ingaggio da 8 milioni netti. Un capitolo a parte merita Mats Hummels, tornato titolare contro il Monza dopo quattro partite di stop: Ranieri ne chiedeva pubblicamente il rinnovo un mese fa ma nelle ultime settimane l’ha visto un po’ scarico. Hummels si era accordato a settembre con la Roma per un solo anno proprio per decidere con calma cosa fare della sua vita: per questioni personali a 36 anni potrebbe tornare in Germania e chiudere la carriera in una squadra di medio livello di Bundesliga.