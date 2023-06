Non solo il Milan: Thuram torna di moda anche in casa Inter. Lui il possibile sostituto di Dzeko

Con Edin Dzeko vicino all'addio, in casa Inter è partita la caccia a un nuovo attaccante, al netto del possibile ritorno di Romelu Lukaku che spinge per lasciare nuovamente il Chelsea e vestire ancora una volta la maglia nerazzurra. Secondo quanto riportato da RMC Sport nelle ultime ore il club di viale della Liberazione avrebbe riallacciato i contatti con Marcus Thuram, prima scelta del Milan, che lascerà il Borussia Moenchengladbach il prossimo 30 giugno a parametro zero.

Sul figlio d'arte, come detto, c'è forte il Milan, che lo ha messo in cima alla sua lista e ha formulato un'offerta al calciatore da quasi 5 milioni di euro a stagione per i prossimi cinque anni, ma non è da escludere ancora del tutto neanche l'ipotesi Paris Saint-Germain, con il giocatore che dovrà prendere la sua decisione definitiva nei prossimi giorni.