Non succede spesso, ma stavolta lo ha confermato anche Pioli. Milan su un difensore: i nomi

Non succede spesso che un allenatore si sbottoni apertamente sul calciomercato, soprattutto perché la sessione invernale di trattative si svolge in contemporanea con le partite e eventuali dichiarazioni minerebbero abbastanza facilmente l'equilibrio del gruppo squadra. Stefano Pioli, però, sabato ha fatto una eccezione: "Nuovo difensore centrale? La società sta lavorando per colmare questa necessità. È arrivato Gabbia, è arrivato Terracciano, abbiamo riempito un po' le nostre difficoltà, ma sicuramente manca ancora un difensore".

Il nome principale

L'obiettivo numero uno della testa della dirigenza di via Aldo Rossi è sicuramente quello di Alessandro Buongiorno del Torino. Il gradimento è molto alto e l’interessamento per il capitano granata non ha mai subito smentite di sorta. Grande ostacolo per la trattativa, più che il volere di Buongiorno che parrebbe accettare volentieri in trasferimento a Milano, sono le richieste di Urbano Cairo: almeno 30 milioni di euro. Il Milan potrebbe a breve inviare una offerta concreta che comprenda anche il cartellino di Lorenzo Colombo, attualmente in prestito al Monza.

Gli altri due nomi

Restano vive le piste Lilian Brassier del Brest e Tanguy Kouassi del Siviglia. Brassier è il nome che piace maggiormente alla dirigenza, ma il Brest, ad oggi, non ha ancora aperto a una trattativa che si avvicini alle idee economiche del Milan, che non vuole di certo svenarsi, facendosi prendere per il collo dal club venditore. Kouassi è un’opportunità che può materializzarsi con la formula del prestito con diritto di riscatto. Il Milan valuterà se coglierla o meno.